Fondör (Cam) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Fondör (Cam) görev tanımı nedir, Fondör (Cam) ne iş yapar, Fondör (Cam) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Fondör (Cam) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Fondör (Cam) Tanımı;

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Fondör (Cam) Maaşı Ne Kadar? 2022 Fondör (Cam) Maaşları

Fondör (Cam) maaşı ortalama aylık 6700 _TL’dir. En düşük Fondör (Cam) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Fondör (Cam) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8181.28

Meslek Adı :

Fondör (Cam)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Cam Ve Seramik Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Hammadde eritme fırını ile cam eşyanın pişirilip soğutulduğu fırını sürekli takip eden ve bu fırınlara malzeme yükleyen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Fondör (Cam), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hammadde eritme fırını ile cam eşyanın pişirilip soğutulduğu fırını sürekli takip etmek,

b) Harmanlanmış hammaddeyi siloya aktarmak,

c) Hammaddeyi harman vericisi yardımıyla fırına vermek,

d) Fırında eriyen hammadde seviyesini takip etmek,

e) Yakıt tanklarının ısısını ve yakıt pompalarının çalışmalarını takip etmek ve gerekli önlemleri almak,

f) Kumanda odasındaki verileri fırın takip pusulasına kaydetmek,

g) Vardiya sonunda yapılan işleri ve aksaklıkları vardiya defterine kaydetmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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