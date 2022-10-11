Fore Kazık Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Fore Kazık Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Fore Kazık Makinesi Operatörü ne iş yapar, Fore Kazık Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Fore Kazık Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Fore Kazık Makinesi Operatörü Tanımı;

__

Fore Kazık Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Fore Kazık Makinesi Operatörü Maaşları

Fore Kazık Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6550 _TL’dir. En düşük Fore Kazık Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Fore Kazık Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8342.09

Meslek Adı :

Fore Kazık Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Hafriyat Makineleri Ve Benzer Makinelerin Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Fore Kazık Makinesi Operatörü, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, fore kazık makinesinin günlük kontrol, bakım, montaj ve kurma işlemlerini yaparak, fore kazık kuyusu açma ve kuyu betonlanmasını sağlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Fore Kazık Makinesi Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Fore kazık makinesinin günlük kontrol ve bakımını yapmak,

b) Bomu, halatları, döndürücüyü (rotary), döndürme milini (kelly), çeviriciyi (osilatör) monte etmek,

c) Döndürme miline matkap veya kova takmak ,

d) Fore kazık makinesini kurmak,

e) Fore kazık kuyusunun merkezini sigortalamak,

f) Muhafaza borusunu yerleştirmek,

g) Muhafaza borusu içerisine matkap kova veya kaşığı indirmek,

h) Zemini kazmak,

i) Kazılan zemini boşaltmak,

j) Bentonit seviyesini kontrol etmek,

k) Muhafaza borularını eklemek,

l) Kuyu derinliğini ölçmek,

m) Donatıyı, beton dökme borusunu (tremi) kuyuya indirmek,

n) Betonun dökülmesini sağlamak,

o) Beton dökme borusunu, muhafaza borularını kuyudan çekmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?