Forma Dikiş Makinesi Operatörü (Ciltcilik) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Forma Dikiş Makinesi Operatörü (Ciltcilik) görev tanımı nedir, Forma Dikiş Makinesi Operatörü (Ciltcilik) ne iş yapar, Forma Dikiş Makinesi Operatörü (Ciltcilik) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Forma Dikiş Makinesi Operatörü (Ciltcilik) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Forma Dikiş Makinesi Operatörü (Ciltcilik) Tanımı;

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Forma Dikiş Makinesi Operatörü (Ciltcilik) Maaşı Ne Kadar? 2022 Forma Dikiş Makinesi Operatörü (Ciltcilik) Maaşları

Forma Dikiş Makinesi Operatörü (Ciltcilik) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Forma Dikiş Makinesi Operatörü (Ciltcilik) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Forma Dikiş Makinesi Operatörü (Ciltcilik) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7323.08

meslek Adı :

Forma Dikiş Makinesi Operatörü (Ciltcilik)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Baskı Tamamlama Ve Ciltleme İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kitabı oluşturacak formaların sırt kısımlarının harmanlama sırasına uygun olarak yarı otomatik makinede tek tek dikilmesi işlemlerini gerçekleştirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Forma Dikiş Makinesi Operatörü (Ciltçilik),İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Forma dikiş makinesinin günlük genel temizliğini yapmak,

b) Kırım makinesi ve harmandan gelecek formalar hakkında bilgilenmek,

c) Forma boyuna göre dikiş makinesini ayarlamak,

d) Makinenin hareketli parçalarını yağlamak,

e) Dikişe uygun masur kafası ayarı yapmak,

f) Dikim işleminde kullanılacak uygun bobini makinedeki miline takmak,

g) Bobinleri makinedeki mil yuvasına yerleştirmek,

h) Bobin ipini makinenin tanımlı gerdirme aralıklarından geçirerek kullanıma hazırlamak,

i) Formaları sayfa sıra numaralarına göre takım olarak ayırmak,

j) Kullanıma uygun biçimde formaları makine yanında istiflemek,

k) Dikilecek formalardan birini alarak makine dikiş aparatına yerleştirmek,

l) Ayak pedalına basarak makinenin dikiş yapmasını sağlamak,

m) Diğer formalar için de işlemleri çok seri tekrarlayarak dikiş işlemini tamamlamak,

n) Forma dikiş işlem sürecini takip ve kontrol etmek,

o) Hatalı formaları ayrı bir bölümde toplamak,

p) Biriken dikilmiş formaları yan platform üzerinde istiflemek, kapak bölümüne göndermek,

q) Dikiş makinesinde meydana gelen arıza ve aksaklıkları tespit etmek ve gidermek,

r) Makinenin periyodik bakımlarının yapılmasını sağlamak,

s) İhtiyaç ve sarf malzeme taleplerini belirlemek ve tedarik edilmesini sağlamak,

t) Çalışma ortamını düzenlemek ve temizlemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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