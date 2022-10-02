Forma Dikiş Makinesi Operatörü (Ciltcilik) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Forma Dikiş Makinesi Operatörü (Ciltcilik) maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Forma Dikiş Makinesi Operatörü (Ciltcilik) iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Forma Dikiş Makinesi Operatörü (Ciltcilik) iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

YAYINLAMA
Google News
Forma Dikiş Makinesi Operatörü (Ciltcilik) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Forma Dikiş Makinesi Operatörü (Ciltcilik) görev tanımı nedir, Forma Dikiş Makinesi Operatörü (Ciltcilik) ne iş yapar, Forma Dikiş Makinesi Operatörü (Ciltcilik) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Forma Dikiş Makinesi Operatörü (Ciltcilik) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Forma Dikiş Makinesi Operatörü (Ciltcilik) Tanımı;

__

Forma Dikiş Makinesi Operatörü (Ciltcilik) Maaşı Ne Kadar? 2022 Forma Dikiş Makinesi Operatörü (Ciltcilik) Maaşları

Forma Dikiş Makinesi Operatörü (Ciltcilik) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Forma Dikiş Makinesi Operatörü (Ciltcilik) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Forma Dikiş Makinesi Operatörü (Ciltcilik) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Forma Dikiş Makinesi Operatörü (Ciltcilik) İş İlanları İçin Tıklayın

kac-para.jpg

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7323.08

meslek Adı :

Forma Dikiş Makinesi Operatörü (Ciltcilik)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Baskı Tamamlama Ve Ciltleme İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kitabı oluşturacak formaların sırt kısımlarının harmanlama sırasına uygun olarak yarı otomatik makinede tek tek dikilmesi işlemlerini gerçekleştirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Forma Dikiş Makinesi Operatörü (Ciltçilik),İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Forma dikiş makinesinin günlük genel temizliğini yapmak,

b) Kırım makinesi ve harmandan gelecek formalar hakkında bilgilenmek,

c) Forma boyuna göre dikiş makinesini ayarlamak,

d) Makinenin hareketli parçalarını yağlamak,

e) Dikişe uygun masur kafası ayarı yapmak,

f) Dikim işleminde kullanılacak uygun bobini makinedeki miline takmak,

g) Bobinleri makinedeki mil yuvasına yerleştirmek,

h) Bobin ipini makinenin tanımlı gerdirme aralıklarından geçirerek kullanıma hazırlamak,

i) Formaları sayfa sıra numaralarına göre takım olarak ayırmak,

j) Kullanıma uygun biçimde formaları makine yanında istiflemek,

k) Dikilecek formalardan birini alarak makine dikiş aparatına yerleştirmek,

l) Ayak pedalına basarak makinenin dikiş yapmasını sağlamak,

m) Diğer formalar için de işlemleri çok seri tekrarlayarak dikiş işlemini tamamlamak,

n) Forma dikiş işlem sürecini takip ve kontrol etmek,

o) Hatalı formaları ayrı bir bölümde toplamak,

p) Biriken dikilmiş formaları yan platform üzerinde istiflemek, kapak bölümüne göndermek,

q) Dikiş makinesinde meydana gelen arıza ve aksaklıkları tespit etmek ve gidermek,

r) Makinenin periyodik bakımlarının yapılmasını sağlamak,

s) İhtiyaç ve sarf malzeme taleplerini belirlemek ve tedarik edilmesini sağlamak,

t) Çalışma ortamını düzenlemek ve temizlemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Forma Dikiş Makinesi Operatörü (Ciltcilik) maaşlarına ek olarak sizlerde Forma Dikiş Makinesi Operatörü (Ciltcilik) mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?

 

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2022 Eylül PTT iş ilanı | KPSS şartsız 15 Bin PTT personel alımı olacak!
2022 Eylül PTT iş ilanı | KPSS şartsız 15 Bin PTT personel alımı olacak!
29 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 29 Ağustos 2022 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
29 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 29 Ağustos 2022 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
İŞKUR okullarda çalışacak personel şartlarında değişikliğe gitti! Başvuru yapacak adaylar o maddeye dikkat!
İŞKUR okullarda çalışacak personel şartlarında değişikliğe gitti! Başvuru yapacak adaylar o maddeye dikkat!
2022 Ağustos MEB iş ilanı ilkokul mezunu | KPSS şartsız 60 bin üzeri görevli alımı olacak!
2022 Ağustos MEB iş ilanı ilkokul mezunu | KPSS şartsız 60 bin üzeri görevli alımı olacak!
Son Haberler
Şehit Yusuf Aktaş'ın vasiyeti yürekleri dağladı! "Bir kız çocuğu olsun, bütün masraflarını karşılayın"
Şehit Yusuf Aktaş'ın vasiyeti yürekleri dağladı! "Bir kız çocuğu olsun, bütün masraflarını karşılayın"
SON DAKİKA! Kandilli Rasathanesi duyurdu! 5.3 büyüklüğünde deprem!
SON DAKİKA! Kandilli Rasathanesi duyurdu! 5.3 büyüklüğünde deprem!
Bursa'da et deposunda kokutan yangın! Her yere küle döndü!
Bursa'da et deposunda kokutan yangın! Her yere küle döndü!
2 Ekim 2022 Pazar hava durumu: Şemsiyeleri hazırlayın, yağışlar başlıyor!
2 Ekim 2022 Pazar hava durumu: Şemsiyeleri hazırlayın, yağışlar başlıyor!
Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı 2022 | Sağlık Bakanlığı 85 bin atama başvurusu ne zaman, şartları neler ve kadro dağılımı belli oldu mu?
Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı 2022 | Sağlık Bakanlığı 85 bin atama başvurusu ne zaman, şartları neler ve kadro dağılımı belli oldu mu?
15 Temmuz noterler açık mı, çalışıyor mu 2022?
15 Temmuz noterler açık mı, çalışıyor mu 2022?
Bayramda çalışanlar ne kadar alacak? Asgari ücretlinin maaşına...
Bayramda çalışanlar ne kadar alacak? Asgari ücretlinin maaşına...
Çok Okunanlar
Gönder isminin anlamı nedir, Gönder ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Gönder isminin anlamı nedir, Gönder ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Armadör İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Armadör İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Sapancı (Kaldırma Teçhizatlı) -İnşaat Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Sapancı (Kaldırma Teçhizatlı) -İnşaat Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Sapancı (Petrol Kuyusu Sondajı) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Sapancı (Petrol Kuyusu Sondajı) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Bakanlıktan gençlere staj müjdesi! İŞKUR Staj Portalı hayata geçiriliyor!
Bakanlıktan gençlere staj müjdesi! İŞKUR Staj Portalı hayata geçiriliyor!
Temmuz zammı ile polis maaşı ne kadar oldu 2022? En düşük yeni polis maaşı kaç TL oldu?
Temmuz zammı ile polis maaşı ne kadar oldu 2022? En düşük yeni polis maaşı kaç TL oldu?
Bekçilik yazılı sınavı ne zaman 2022 ? Bekçi alımı sınav tarihi ve başvuru şartları, maaşları 2022
Bekçilik yazılı sınavı ne zaman 2022 ? Bekçi alımı sınav tarihi ve başvuru şartları, maaşları 2022
Yorumlananlar
Emekli maaşını Denizbank'a taşıyanlar bin pişman! Banka, maaşlarını başka bankaya taşımak isteyen emekli vatandaşlara zorluk çıkardı!
Emekli maaşını Denizbank'a taşıyanlar bin pişman! Banka, maaşlarını başka bankaya taşımak isteyen emekli vatandaşlara zorluk çıkardı!
Son dakika! İstanbul Bağcılar'da annesinin kafasını keserek balkondan aşağı atan şahıs tutuklandı!
Son dakika! İstanbul Bağcılar'da annesinin kafasını keserek balkondan aşağı atan şahıs tutuklandı!
Bugün kimin maçı var 1 Ekim 2022 Cumartesi ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 1 Ekim 2022 Cumartesi ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Son dakika! HDP Milletvekili Semra Güzel'in 15 yıla kadar hapsi isteniyor!
Son dakika! HDP Milletvekili Semra Güzel'in 15 yıla kadar hapsi isteniyor!