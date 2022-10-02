Forma Tertipçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Forma Tertipçisi görev tanımı nedir, Forma Tertipçisi ne iş yapar, Forma Tertipçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Forma Tertipçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Forma Tertipçisi Tanımı;

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Forma Tertipçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Forma Tertipçisi Maaşları

Forma Tertipçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Forma Tertipçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Forma Tertipçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7321.01

Meslek Adı :

Diğer Mürettipler Ve Dizgiciler

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Baskı Öncesi Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bu grup, prova baskı makinelerinde tertiplenmiş hurufatın provasını yapanlar, metal levhalara zımba ile Braille (körler) alfabesine mahsus özel hurufat basanlar gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer Mürettipler ve Dizgiciler İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Prova baskı makinelerinde tertiplenmiş hurufatın provasını yapmak,

b) Metal levhalara zımba ile Braille (körler) alfabesine mahsus özel hurufat basmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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