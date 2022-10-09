Formacı(Çorap) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Formacı(Çorap) Tanımı;
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Formacı(Çorap) Maaşı Ne Kadar? 2022 Formacı(Çorap) Maaşları
Formacı(Çorap) maaşı ortalama aylık 6650 _TL’dir. En düşük Formacı(Çorap) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Formacı(Çorap) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
8159.19
Meslek Adı :
Formacı (Çorap)
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar
Meslek Alt Ana Grubu :
Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri
Meslek Grubu :
Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri
Meslek Birim Grubu :
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim Meslek Detay Bilgileri
Meslek Tanımı :
Görev ve İşlem Basamakları :
Foracı ( Çorap), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
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