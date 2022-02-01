Foto Muhabiri (Foto Röportaj ) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Foto Muhabiri (Foto Röportaj ) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Foto Muhabiri (Foto Röportaj ) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Foto Muhabiri (Foto Röportaj ) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Foto Muhabiri (Foto Röportaj ) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Foto Muhabiri (Foto Röportaj ) Maaşı Ne Kadar? 2022 Foto Muhabiri (Foto Röportaj ) Maaşları

Foto Muhabiri (Foto Röportaj ) maaşı ortalama olarak aylık 9250_TL'dir. En düşük Foto Muhabiri (Foto Röportaj ) maaşı 7950_TL, En yüksek ise 10550_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Foto Muhabiri (Foto Röportaj ) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2642.16

Meslek Adı :

Foto Muhabiri (Foto Röportaj )

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Hukuk, Sosyal Ve Kültür İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yazarlar, Gazeteciler Ve Dilbilimciler

Meslek Birim Grubu :

Gazeteciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Foto Muhabiri (Seviye 6); İSG ve çevre koruma ile ilgili önlemleri alarak, kamuoyunu aydınlatmak ve bilgilendirmek üzere haber değeri taşıyan olaylara ilişkin fotoğraf ve video çekme faaliyetlerini yürüten, fotoğrafları ve videoları bağlı olduğu yayın organına gönderen, foto röportaj yapan, 5N1K ilkesine uygun, tarafsız ve doğru olarak haber için çalışma yapan, haber sonrası işlemleri yürüten, mesleki iletişim süreçlerini yöneten ve mesleki gelişimine ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Foto Muhabiri (Foto Röportaj ); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İSG ve çevre koruma ile ilgili önlemleri almak,

b) Fotoğraf ve/veya video çekmek için hazırlık yapmak,

c) Işık ve ses kaynaklarını kullanmak,

d) Fotoğraf makinesinin ayarlarını yapmak,

e) Fotoğraf çekmek,

f) Video çekmek,

g) Gönderilecek fotoğrafları seçmek,

h) Fotoğrafı göndermeye uygun hale getirmek,

i) Vidoyu göndermeye uygun hale getirmek,

j) Fotoğraf ve video bilgilerini yazmak,

k) Fotoğrafı ve videoyu ilgili birime göndermek,

l) Foto röportaj için ön çalışma yapmak,

m) Foto röportajı yönetmek, n) Ses kaydı yapmak,

o) Foto röportaj sonrası süreçleri yönetmek,

p) Haber için ön çalışma yapmak,

q) Bilgi ve belgeyi kontrol etmek,

r) Çektiği görselle ilgili haber yazmak,

s) Ekipmanın temel bakımını yapmak,

t) Fotoğraf arşivi yapmak, u)

Mesleki iletişim süreçlerini yönetmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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