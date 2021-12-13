Fotoğrafçı Maaşı Ne Kadar? 2021 Fotoğrafçı Maaşları ve Fotoğrafçı İş İlanları

Fotoğrafçı görev tanımı nedir, Fotoğrafçı ne iş yapar, Fotoğrafçı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Fotoğrafçı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Fotoğrafçı Tanımı;

Fotoğrafçı, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, fotoğraf çekimi öncesi hazırlıkları yapma, görüntüye estetik yorum katma, makine ve ışık ayarlarını yapma, fotoğraf çekme, sayısal görüntü işleme, kopyalama tekniklerini uygulama, film ve kart okuma, rötuş ve fotokimyasal laboratuar çalışmalarını yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Fotoğrafçı Maaşı Ne Kadar? 2021 Fotoğrafçı Maaşları

Fotoğrafçı maaşı ortalama aylık 4.700 - TL’dir. En düşük Fotoğrafçı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.400- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Fotoğrafçı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Fotoğrafçı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Fotoğrafçı Ne İş Yapar?

Fotoğrafçı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:



a) Fotoğraf çekimi ve baskısı için stüdyonun ve karanlık odanın hazır olmasını sağlamak,

b) Malzeme kontrolü yapmak, makine ve ekipmanın periyodik bakımının yapılmasını sağlamak,

c) Stüdyo çekiminde makine ve ışık ayarlarını yapmak,

d) Müşteriyi ve/veya nesneyi çekime hazırlamak ve görüntüyü kaydetmek,

e) Stüdyo dışı çekim için film seçimi yapmak, ekip ve ekipmanları hazırlamak ve çekim yapmak,

f) Tanıtım amaçlı stüdyo dışı çekim yerinin keşfini yapmak, ortamı çekime hazırlamak ve müşteri onayını almak,

g) Filmi banyoya hazırlamak,

h) Fotokimyasal malzemeleri hazırlamak ve suyun saflığını kontrol etmek,

i) Film geliştirme, ağartma, sabitleme, temizleyici ve koruyucu, renk ve pozitif çevirme (slayt çekimlerinde) banyolarını yapmak,

j) Filmleri kurutmak, tasniflerini ve rötuşlarını yapmak,

k) Kağıt ve filme kalibrasyon yapmak, kartı pozlandırmak,

l) Kart geliştirme-renk, ağartma-sabitleme, temizleyici-koruyucu banyosu yapmak,

m) Kartı kurutmak ve pozitife rötuş yapmak,

n) Filmleri dosyalamak, karta film numarası basmak, kartları kesmek ve sunuma hazır hale getirmek.

o) Sayısal (Bilgisayarlı) fotoğraf çekmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Fotoğrafçı Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Hukuk, Sosyal, Kültür Ve Benzeri Alanlar İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Sanat, Kültür Ve Mutfak İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Fotoğrafçılar

Fotoğrafçı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Fotoğrafçı mesleğinin meslek kodu 3431.02 olarak belirlenmiştir

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