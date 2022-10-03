Fotovoltaik Güç Sistemi Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Fotovoltaik Güç Sistemi Elemanı görev tanımı nedir, Fotovoltaik Güç Sistemi Elemanı ne iş yapar, Fotovoltaik Güç Sistemi Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Fotovoltaik Güç Sistemi Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Fotovoltaik Güç Sistemi Elemanı Tanımı;

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Fotovoltaik Güç Sistemi Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Fotovoltaik Güç Sistemi Elemanı Maaşları

Fotovoltaik Güç Sistemi Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Fotovoltaik Güç Sistemi Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Fotovoltaik Güç Sistemi Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7412.34

Meslek Adı :

Fotovoltaik Güç Sistemi Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektrikli Ekipman Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Elektrik Mekanikeri Ve Montajcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

tasarımı ve iş programı tamamlanmış ve gerekli teçhizatı temin edilmiş fotovoltaik güç sistemlerinde, montaj şemalarına uygun biçimde denge bileşenlerinin ve fotovoltaik modüllerin mekanik montajını yapan, tasarım planlarına uygun biçimde mekanik yapı kurulumunu gerçekleştiren, montaj işlemleri sırasında kullanılacak araç, gereç, malzeme ve aparatları hazırlayan, sistem bileşenlerini montaj şemasına uygun biçimde konumlandıran, çalışılan yerin temizliğini ve emniyetini sağlayan, kullanılan ekipmanın bakım ve temizliğini üstlenen ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Fotovoltaik Güç Sistemi Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütmek

c) İş organizasyonu yapmak

d) Fotovoltaik sistem mekanik tasarımını uygulamak

e) Fotovoltaik sistem mekanik yerleşim planını çözümlemek

f) Mekanik montajı yapmak

g) İş kalitesini sürdürmek

h) Fotovoltaik sistemin kurulum sonrası kontrol işlemlerini gerçekleştirmek

i) Kurulumu sonlandırmak

j) Sistem bakım ve onarımı yapmak

k) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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