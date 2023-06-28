Fransa'yı ayağa kaldıran cinayet! Banliyölerde isyan çıktı, binalar ve araçlar yakıldı!

Fransa'da halk, polisin 17 yaşındaki bir gence ateş açarak öldürmesini protesto etti.

Fransa'nın Nanterre kentindeki polisin 17 yaşındaki Nael M. adlı bir genci öldürmesinin ardından ülkede sokaklar karıştı. Binlerce gösterici Nanterre sokaklarına dökülerek Fransız polisini protesto etti. Sokaklarda göstericilerin ateş açması sonucu birçok araç alev aldı. Protestolarda havai fişekler patlatılırken otobüs durakları, iş yerleri ve sokaklar kullanılamaz hale geldi. Polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Polis ise göz yaşartıcı gaz kullanarak göstericilere müdahalede bulundu. Gösterilerin dozunun artmaması için binlerce polis ile yoğun güvenlik önlemleri alındı. Protestoların daha da şiddetlenmesi bekleniyor.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da konuya ilişkin açıklama yaparak olayın tüm ulusu harekete geçirdiğini söyledi. Macron, "Bir gencin öldürülmesi açıklanamaz ve affedilemez bir olay" dedi.

Fransa'da polis şiddeti

Polis, dün Nanterre kentinde içinde 3 kişinin bulunduğu ve "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gence ateş açtığından şüphelenilen polis gözaltına alınmıştı.

Sürücünün ölümüne tepki gösterenler farklı kentlerde sokaklara inmişti. Nanterre'de farklı mahallelerde gençler ve polis arasında arbede yaşanmıştı.

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Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, ateş açan polisin, aracın önünde değil ön sol koltuk hizasında olduğu görülüyor.

Görüntülerde, polisin sürücüye doğrulttuğu silahı ateşlemesinin ardından aracın direğe çarptığı değerlendiriliyor.

31 kişi gözaltına alındı, 24 polis yaralandı

Paris'in içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesindeki kentlerde çıkan olaylarda şimdiye kadar 31 kişinin gözaltına alındığını aktaran Darmanin, 24 polisin de yaralandığını ifade etti.

Darmanin, yaklaşık 40 aracın, bir belediyenin ve çöp bidonlarının ateşe verildiğini vurguladı.

Dün 1200 ve bugün de 2 bin güvenlik gücünün görevlendirildiğini belirten Darmanin, sükunet çağrısında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da ulusal basına yaptığı açıklamada, polisin 17 yaşındaki sürücüyü öldürmesinin ardından tüm ulusun duygulu olduğunu dile getirdi.

Adaletin tecelli etmesi için sükunetin gerekli olduğunu kaydeden Macron, öldürülen Nael M.'nin ailesiyle dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

Macron, hiçbir şeyin bir gencin ölümünü açıklayamayacağını, bunun affedilemez olduğunu vurguladı. Hayatını kaybeden sürücünün annesi, oğlunun anısına yarın Nanterre kentinde gösteri düzenlenmesi çağrısında bulundu.

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