Frp (Ctp) Kalıpçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Frp (Ctp) Kalıpçısı görev tanımı nedir, Frp (Ctp) Kalıpçısı ne iş yapar, Frp (Ctp) Kalıpçısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Frp (Ctp) Kalıpçısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Frp (Ctp) Kalıpçısı Tanımı;

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Frp (Ctp) Kalıpçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Frp (Ctp) Kalıpçısı Maaşları

Frp (Ctp) Kalıpçısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Frp (Ctp) Kalıpçısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Frp (Ctp) Kalıpçısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7223.32

Meslek Adı :

Frp (Ctp) Kalıpçısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Teknik resim doğrultusunda, FRP kalıp tekniklerini kullanarak tezgahlarda FRP mastarını, kalıbını ve kopya modelini hazırlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

FRP (CTP) Kalıpçısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Gereken malzeme, tezgah ve donanımı seçmek,

b) Uygun toleranslar, çekme ve işleme paylarını gözönüne alarak model ve kalıbı oluşturmak, önerilerde bulunmak,

c) İstenilen standarda uygun FRP mastarını, kopya modelini ve kalıbını hazırlamak,

d) Çeşitli kimyasallar kullanarak son hali verilen kalıbı sertleştirmek,

e) Kalıbı denemek ve gerekli değişiklik ve düzeltmeleri el aletleri kullanarak yapmak,

f) Her tür FRP kalıp ve modelin bakım, onarım ve değişikliklerini yapmak,

g) Kullanılan alet ve mekanın bakımını, düzenini sağlamak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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