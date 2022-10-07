Galeri Açma Makinesi Operatörü (Maden Ocağı) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Galeri Açma Makinesi Operatörü (Maden Ocağı) Tanımı;

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Galeri Açma Makinesi Operatörü (Maden Ocağı) Maaşı Ne Kadar? 2022 Galeri Açma Makinesi Operatörü (Maden Ocağı) Maaşları

Galeri Açma Makinesi Operatörü (Maden Ocağı) maaşı ortalama aylık 6300 _TL’dir. En düşük Galeri Açma Makinesi Operatörü (Maden Ocağı) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7100 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Galeri Açma Makinesi Operatörü (Maden Ocağı) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8111.14

Meslek Adı :

Galeri Açma Makinesi Operatörü (Maden Ocağı)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Maden Ve Taşocağı Makine Ve Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri uygulayarak, kalite gereklilikleri çerçevesinde; iş organizasyonunu yapan, kazı öncesi hazırlık yapan, galeri açma makinesi ile galeri açan ve mesleki gelişimine ilişkin çalışmaları yürüten nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Galeri Açma Makinesi Operatörü (Maden Ocağı); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş yeri kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını desteklemek,

b) İş organizasyonu yapmak,

c) Kazı öncesi hazırlık yapmak (çalışma alanını ve makine ve donanımlarını kontrol etmek),

d) Galeri açma makinesi ile kazı işlemlerini yürütmek

e) Kazı sonrası işlemleri yürütmek,

f) Galeri açma makinesinin bakımlarını yapmak

g) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak, vb. iş ve görevleri yapmak.

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