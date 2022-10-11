Galeri Ve Tünel Açma Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Galeri Ve Tünel Açma Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Galeri Ve Tünel Açma Makinesi Operatörü ne iş yapar, Galeri Ve Tünel Açma Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Galeri Ve Tünel Açma Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Galeri Ve Tünel Açma Makinesi Operatörü Tanımı;

__

Galeri Ve Tünel Açma Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Galeri Ve Tünel Açma Makinesi Operatörü Maaşları

Galeri Ve Tünel Açma Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6600 _TL’dir. En düşük Galeri Ve Tünel Açma Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Galeri Ve Tünel Açma Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8342.10

Meslek Adı :

Galeri Ve Tünel Açma Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Hafriyat Makineleri Ve Benzer Makinelerin Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Galeri ve Tünel Açma Makinesi Operatörü, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde,galeri ve tünel açma makinelerini işe hazırlama ve bu makineleri kullanarak kazı yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Galeri ve Tünel Açma Makinesi Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Galeri ve tünel açma makinesini işe hazırlamak,

b) Periyodik bakımın yapılmasını sağlamak,

c) Elektrik sistemini, hidrolik sistemi kontrol etmek,

d) Malzeme kaldırma vincini ve konveyörleri kontrol etmek,

e) Galeri ve tünel açma makinesi ile kazı yapmak,

f) Motorun ve konveyör bantlarının çalıştırılmasını sağlamak,

g) Kesici ucun hızını ayarlamak,

h) Ringlere beton enjeksiyonu yapılmasını sağlamak,

i) Zemin türüne göre kazı tedbirleri almak,

j) Pasa alma ünitesini devreye sokmak,

k) Kesici kafanın pozisyonunu kazı güzergahına göre ayarlamak,

l) Emici vantilatörü devreye sokmak,

m) Bomla bağ malzemesi kaldırmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?