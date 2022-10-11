Garaj Görevlisi (Otel) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Garaj Görevlisi (Otel) görev tanımı nedir, Garaj Görevlisi (Otel) ne iş yapar, Garaj Görevlisi (Otel) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Garaj Görevlisi (Otel) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Garaj Görevlisi (Otel) Tanımı;

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Garaj Görevlisi (Otel) Maaşı Ne Kadar? 2022 Garaj Görevlisi (Otel) Maaşları

Garaj Görevlisi (Otel) maaşı ortalama aylık 6450 _TL’dir. En düşük Garaj Görevlisi (Otel) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7400 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Garaj Görevlisi (Otel) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9629.03

Meslek Adı :

Garaj Görevlisi (Otel)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Çöpçüler Ve Diğer Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Diğer Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Konaklama vb. işletmelerde konuk araçlarını garaja park etme ve konuğa aracını teslim etme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Garaj görevlisi (Otel); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı , iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak :

a) Otele gelen konuk araçlarını garaja park etmek,

b) Park ettiği araçlara ait bilgileri garaj defterine kaydetmek,

c) Garaj içerisine park edilen araçların güvenliğini sağlamak,

d) Aracını park etmek isteyen konuklara garaj içerisinde yer göstererek yardımcı olmak,

e) Müşterinin isteği doğrultusunda garaja park eden araçların anahtarını garaj fişi düzenleyerek teslim almak,

f) Garaj içerisine yabancı araçların park etmesini engellemek,

g) Otele ait araçların garaja giriş ve çıkış saati, kilometresi vb. bilgileri Araç Görev Formuna işlemek,

h) Müşterinin isteği doğrultusunda aracı garajdan çıkarmak ve teslim etmek,

i) Garajın temizlik ve düzeninden sorumlu olmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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