Gazete Satıcısı-Seyyar Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Gazete Satıcısı-Seyyar görev tanımı nedir, Gazete Satıcısı-Seyyar ne iş yapar, Gazete Satıcısı-Seyyar olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Gazete Satıcısı-Seyyar mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Gazete Satıcısı-Seyyar Tanımı;

__

Gazete Satıcısı-Seyyar Maaşı Ne Kadar? 2022 Gazete Satıcısı-Seyyar Maaşları

Gazete Satıcısı-Seyyar maaşı ortalama aylık 6650 _TL’dir. En düşük Gazete Satıcısı-Seyyar maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Gazete Satıcısı-Seyyar iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9520.02

Meslek Adı :

Gazete Satıcısı-Seyyar

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Cadde/sokak Ve İlgili Satış Ve Hizmet Çalışanları

Meslek Grubu :

Sokak Satıcıları (Gıda Hariç)

Meslek Birim Grubu :

Sokak Satıcıları (Gıda Hariç)

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Gazete ve dergi gibi yayınları satış yerinde ya da abonelere dağıtarak satan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Gazete Satıcısı işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Günlük gazete, dergi satışlarını incelemek, satabileceği miktarı belirlemek, günlük sipariş listesini düzenlemek ve gazete dağıtım şirketine vermek,

b) Dağıtım şirketince satış yerine bırakılan yayın paketini açmak, saymak, sipariş listesi ile karşılaştırmak, eksik veya fazla olan miktarı şirkete bildirmek, abone yayınlarını ayırmak, aboneleri dolaşarak dağıtmak,

c) Alıcıların isteklerine göre yeni yayın siparişleri almak, gazete alıcılarına gazete ve dergi satmak ve ücretini almak, satılamayan veya dağıtılamayan yayınları incelemek, ayırmak, şirkete geri vermek,

d) Gazeteleri sokakta satabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?