Gelinlik Modelisti Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Gelinlik Modelisti maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Gelinlik Modelisti iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Gelinlik Modelisti iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

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Gelinlik Modelisti Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Gelinlik Modelisti görev tanımı nedir, Gelinlik Modelisti ne iş yapar, Gelinlik Modelisti olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Gelinlik Modelisti mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Gelinlik Modelisti Tanımı;

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Gelinlik Modelisti Maaşı Ne Kadar? 2022 Gelinlik Modelisti Maaşları

Gelinlik Modelisti maaşı ortalama aylık 6250 _TL’dir. En düşük Gelinlik Modelisti maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Gelinlik Modelisti iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Gelinlik Modelisti İş İlanları İçin Tıklayın

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7532.29

Meslek Adı :

Gelinlik Modelisti

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Mimarlar, Planlamacılar, Harita Mühendisleri Ve Tasarımcılar

Meslek Birim Grubu :

Giyim Eşyası Ve İlgili Kalıp Yapımcıları Ve Kesimcileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Gelinliklerin güncel modaya uygun olarak stilist tarafından çizilen resimlerin kalıp model üzerinde pratik uygulamasını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Gelinlik Modelisti, işletmesinin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: a) Stilist tarafından çizilerek imalatına karar verilen gelinliklerin imalatına karar verilmeden önce kalıp model üzerinde pratik uygulamasını yapmak, b) Gelinliklerin dikilmesinden önce simli kumaş ve tül kumaşları dikişsiz olarak kalıp model üzerine toplu iğneler ile rasgele şekiller vererek tutuşturmak,

c) Süslenmesi gereken kısımlarına aksesuar malzemelerini yerleştirmek,

d) Uygulamada göze hoş görülmeyen kısımları uygulamadan kaldırmak ve değişik alternatifleri denemek,

e) Stilistin uygulama hakkında gözlem yapmasını ve fikrini almak,

f) Dikilmesine karar verilen modellere ait kumaş ve aksesuar malzeme miktarlarını belirlemek,

g) Belirlenmiş ölçülerde kesim yapılması için makastara nezaret etmek,

h) Gelinliğin kalıp modele giydirerek son kontrolleri yaparak seri imalata karar vermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Gelinlik Modelisti maaşlarına ek olarak sizlerde Gelinlik Modelisti mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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