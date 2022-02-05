Gemi Geri Dönüşüm Operasyon Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Gemi Geri Dönüşüm Operasyon Sorumlusu maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Gemi Geri Dönüşüm Operasyon Sorumlusu pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Gemi Geri Dönüşüm Operasyon Sorumlusu nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Gemi Geri Dönüşüm Operasyon Sorumlusu olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Gemi Geri Dönüşüm Operasyon Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2022 Gemi Geri Dönüşüm Operasyon Sorumlusu Maaşları

Gemi Geri Dönüşüm Operasyon Sorumlusu maaşı ortalama olarak aylık 7250_TL'dir. En düşük Gemi Geri Dönüşüm Operasyon Sorumlusu maaşı 5950_TL, En yüksek ise 8550_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Gemi Geri Dönüşüm Operasyon Sorumlusu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3117.33

Meslek Adı :

Gemi Geri Dönüşüm Operasyon Sorumlusu

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Maden Ve Metalürji Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Gemi geri dönüşüm tesislerinde, hurda gemilerin geri dönüştürülmesi esnasında yapılan operasyonları, yasal mevzuata, kalite standartları ve tesis talimatlarına uygun olarak yürüten, hazırlanan gemi geri dönüşüm planını uygulayan ve operasyonları kontrol eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Gemi Geri Dönüşüm Operasyon Sorumlusu; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışmak,

b) Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak,

c) Kalite yönetim sistemi dokümantasyonunda belirtilen şartlara uygun çalışmak,

d) İş emirleri ile belirlenmiş çalışma sahasını prosese uygun hale getirmek/ getirilmesini sağlamak,

e) İş emrinin gerçekleştirilmesinde kullanılacak KKD, makine ve donanımı hazırlamak,

f) Geminin tesise emniyetle alınması işlemlerini yürütmek

g) İş programını yapmak h) Geminin geri dönüşüme hazırlanmasını sağlamak

i) Geri dönüşüm planını emniyetle uygulamak

j) Hurda gemilerde personelin yalnız kalmamasını sağlar, dinlenme zamanı ve mesai bitimlerinde personelin sayımını yapmak,

k) Operasyondan kaynaklanan tehlikeli/tehlikesiz katı atıkların toplanması, bertarafa hazırlanması ve yüklenmesi İşlerini İSG uzmanı ve çevre görevlisi ile koordineli yürütmek,

l) Operasyonun sonuçlandığını amirine ve kalite temsilcisine bildirerek, proses ile ilgili tuttuğu/tutulan kayıtları ilgilisine teslim etmek,

m) Araç ve gereçlerin bakım ve ayarını yapmak,

n) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak,

Güncel Meslek : EVET

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