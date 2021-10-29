Gemici Maaşı Ne Kadar? 2021 Gemici Maaşları, Gemici İş İlanları

Gemici görev tanımı nedir, Gemici ne iş yapar, Gemici olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Gemici mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Gemici Tanımı;

Tekne, yat ve geminin her türlü temizliğini yapan kişidir.

Gemici Maaşı Ne Kadar? 2021 Gemici Maaşları

Gemici maaşı ortalama aylık 7.500 - TL’dir. En düşük Gemici maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 9.750 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Gemici iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Gemici Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Gemici Ne İş Yapar?

Gemici; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tekne, yat ve geminin temizliğini yapmak,

b) Tekne,yat ve gemide kullanılan aletlerin düzeninden sorumlu olmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Gemici Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Gemi Güverte Tayfaları Ve İlgili Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Gemi Güverte Tayfaları Ve İlgili Çalışanlar

Gemici Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Gemici mesleğinin meslek kodu 8350.14 olarak belirlenmiştir



YORUM KAT: Yukarıdaki Gemici maaşlarına ek sizlerde Gemici mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2021 |Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2021 ? | Asgari ücret günlük net tutarı 2020 - 2021

Asgari ücret ne kadar oldu 2021? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?