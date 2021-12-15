Genel Alan Temizleme ve Düzenleme Görevlisi / Meydancı (Otel) Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanları

Genel Alan Temizleme ve Düzenleme Görevlisi / Meydancı (Otel) görev tanımı nedir, Genel Alan Temizleme ve Düzenleme Görevlisi / Meydancı (Otel) ne iş yapar, Genel Alan Temizleme ve Düzenleme Görevlisi / Meydancı (Otel) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Genel Alan Temizleme ve Düzenleme Görevlisi / Meydancı (Otel) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Genel Alan Temizleme ve Düzenleme Görevlisi / Meydancı (Otel) Tanımı;

Konaklama vb. işletmelerde, restoranlar,barlar, yüzme havuzları, spor salonları, bahçeler, genel kullanıma açık tuvaletler, salonlar vb. genel alanlar ile ofislerin, temizlik, düzen ve bakımına ilişkin işlemleri genel temizlik kurallarına uygun olarak yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Genel Alan Temizleme ve Düzenleme Görevlisi / Meydancı (Otel) Maaşı Ne Kadar? 2021 Genel Alan Temizleme ve Düzenleme Görevlisi / Meydancı (Otel) Maaşları

Genel Alan Temizleme ve Düzenleme Görevlisi / Meydancı (Otel) maaşı ortalama aylık 4.500 - TL’dir. En düşük Genel Alan Temizleme ve Düzenleme Görevlisi / Meydancı (Otel) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.400- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Genel Alan Temizleme ve Düzenleme Görevlisi / Meydancı (Otel) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Genel Alan Temizleme ve Düzenleme Görevlisi / Meydancı (Otel) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Okur Yazar

Genel Alan Temizleme ve Düzenleme Görevlisi / Meydancı (Otel) Ne İş Yapar?

Genel Alan Temizleme ve Düzenleme Görevlisi / Meydancı (Otel); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kişisel hazırlık yapmak,

b) Genel alanlardaki ahşap ve mermer yüzeylerin tozunu almak, cilalamak, metal aksamları parlatmak,

c) Restoran, lobi, ofisler, dükkanlar, bar, personel soyunma odaları, genel kullanıma açık tuvaletler ve personel koridorlarının temizliğini yapmak,

d) Genel alanlardaki çöp kovalarını, kül tablalarını boşaltıp temizlemek,

e) Merdiven ve asansörlerin temizliğini yaparak periyodik kontrollerle temizliğinin sürekliliğini sağlamak,

f) İç ve dış mekan camlarını ve aynaları silmek, yerleri paspas yapmak, vakumlamak, halıları süpürmek gerektiğinde yıkamak,

g) Genel alanlardaki, idari ofislerdeki kirlenmiş perde, tül vb. malzemeleri çıkartıp, yerlerine temizlerini takmak,

h) Teknik arızaları ve hasarları tespit edip amirine bildirmek,

i) Genel alanlarda konuklar tarafından unutulan eşyaları, amirine haber verip, ilgili birime teslim etmek,

j) Genel kullanıma açık olan tuvaletlerdeki eksik malzemeleri tamamlamak,

k) Kullandığı temizlik malzemelerinin, araç gereçlerin temizlik ve bakımını yaparak depoya uygun şekilde istiflemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Genel Alan Temizleme ve Düzenleme Görevlisi / Meydancı (Otel) Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Temizlikçiler Ve Yardımcılar

Meslek Grubu :

Ev, Otel Ve Bürolarda Çalışan Temizlikçiler Ve Yardımcılar

Meslek Birim Grubu :

Büro, Otel Ve Diğer İşyerlerinde Çalışan Temizlikçiler Ve Yardımcılar

Genel Alan Temizleme ve Düzenleme Görevlisi / Meydancı (Otel) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Genel Alan Temizleme ve Düzenleme Görevlisi / Meydancı (Otel) mesleğinin meslek kodu 9112.07 olarak belirlenmiştir

YORUM KAT: Yukarıdaki Genel Alan Temizleme ve Düzenleme Görevlisi / Meydancı (Otel) maaşlarına ek sizlerde Genel Alan Temizleme ve Düzenleme Görevlisi / Meydancı (Otel) mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2021 |Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2021 ? | Asgari ücret günlük net tutarı 2020 - 2021

Asgari ücret ne kadar oldu 2021? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?