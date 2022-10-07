Gerdirme ve Kimyasal İşlem Operatörü(Metal) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Gerdirme ve Kimyasal İşlem Operatörü(Metal) görev tanımı nedir, Gerdirme ve Kimyasal İşlem Operatörü(Metal) ne iş yapar, Gerdirme ve Kimyasal İşlem Operatörü(Metal) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Gerdirme ve Kimyasal İşlem Operatörü(Metal) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Gerdirme ve Kimyasal İşlem Operatörü(Metal) Tanımı;

__

Gerdirme ve Kimyasal İşlem Operatörü(Metal) Maaşı Ne Kadar? 2022 Gerdirme ve Kimyasal İşlem Operatörü(Metal) Maaşları

Gerdirme ve Kimyasal İşlem Operatörü(Metal) maaşı ortalama aylık 6650 _TL’dir. En düşük Gerdirme ve Kimyasal İşlem Operatörü(Metal) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Gerdirme ve Kimyasal İşlem Operatörü(Metal) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8121.93

Meslek Adı :

Gerdirme ve Kimyasal İşlem Operatörü(Metal)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Gerdirme ve Kimyasal İşlem Operatörü(Metal); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?