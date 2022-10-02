Gijon İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Gijon İmal İşçisi görev tanımı nedir, Gijon İmal İşçisi ne iş yapar, Gijon İmal İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Gijon İmal İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Gijon İmal İşçisi Tanımı;

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Gijon İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Gijon İmal İşçisi Maaşları

Gijon İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Gijon İmal İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Gijon İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7223.33

Meslek Adı :

Gijon İmal İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sanayiide bağlantı elemanı olarak kullanılan sonsuz dişli cıvataların (gijon) imalatını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Gijon İmal İşçisi, işletmesinin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İşletmeye kangal şeklinde gelen işlenebilir özellikteki yarı mamul ham demiri belirli standartlarda hadde makinesinde istenen kalınlıkta işlem yapmak için ayarlamak,

b) İstenilen kalınlıkta hadde makinesinde işlenen kangal haldeki demiri kesme ve doğrultma makinesine takarak demirin hem doğrultulmasını hem de belirlenen uzunlukta eşit olarak kesim işlemini yapmak,

c) Doğrultma ve birbirine eşit şekilde kesilen demiri ovalama makinesine sevk etmek,

d) Ovalama makinesinde demirin yüzeyine baştan sona kadar diş açılmasını sağlamak,

e) Ovalama makinesinde imalatı gerçekleşen gijonları (sonsuz dişli) ambalaj kutularına koymak,

f) Çalışma alanının temizlik ve düzenini sağlamak,

g) Kullanılan alet ve ekipmanların bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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