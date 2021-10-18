Giyotin Makas İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Giyotin Makas İşçisi görev tanımı nedir, Giyotin Makas İşçisi ne iş yapar, Giyotin Makas İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Giyotin Makas İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Giyotin Makas İşçisi Tanımı;

İş organizasyonu yapan, sac kesme-dilimleme, giyotin makas, lazer kesim, plazma kesim, oksi-gaz ve profil kesim tezgahlarında, imalat resimlerine uygun şekilde kesme/dilimleme işlemlerini gerçekleştiren kişidir.

Giyotin Makas İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Giyotin Makas İşçisi Maaşları

Giyotin Makas İşçisi maaşı ortalama aylık 5.450 - TL’dir. En düşük Giyotin Makas İşçisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 8.570- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Giyotin Makas İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Giyotin Makas İşçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Giyotin Makas İşçisi Ne İş Yapar?

Giyotin Makas İşçisi; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

Giyotin Makas İşçisi Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal Levha İşlerinde Çalışanlar

Giyotin Makas İşçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Giyotin Makas İşçisi mesleğinin meslek kodu 7213.22 olarak belirlenmiştir



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