Göz İçi Lens Üretim Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Göz İçi Lens Üretim Elemanı görev tanımı nedir, Göz İçi Lens Üretim Elemanı ne iş yapar, Göz İçi Lens Üretim Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Göz İçi Lens Üretim Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Göz İçi Lens Üretim Elemanı Tanımı;

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Göz İçi Lens Üretim Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Göz İçi Lens Üretim Elemanı Maaşları

Göz İçi Lens Üretim Elemanı maaşı ortalama aylık 6450 _TL’dir. En düşük Göz İçi Lens Üretim Elemanı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7400 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Göz İçi Lens Üretim Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7549.05

Meslek Adı :

Göz İçi Lens Üretim Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Üretim planına göre üretilecek olan lens modellerine uygun parametreleri bilgisayar programına girişini sağlayan, cihazların çalıştırma ve ayarlarını yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Göz İçi Lens Üretim Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Üretim biriminde yapılması gereken rutin işlerin Lens Üretim Akış Şeması? na göre yapmak,

b) Cihazları ilgili talimatlara göre çalıştırmak, ve ayarlarını yapmak,

c) Kullanılan cihazlarda herhangi bir teknik arıza olması durumunda üst amirine bilgi vermek,

d) Üretim Şefi tarafından verilen yarımamul iş emrine ve üretim planına göre üretilecek olan lens modellerine uygun parametreleri bilgisayar programına girişini sağlamak,

e) Cihazların lambalarının, amper-volt değerlerinin, tüm cihaz parametrelerinin kontrol edilmesi, değişimlerinin takibini yapmak ve kayıt etmek

f) Bir önceki biriminden onay verilen kalıpları üretim cihazlarına yerleştirilmek ve üretim işlemini gerçekleştirmek,

g) Yarımamülü bir sonraki birimi sevk etmek, yapılan tüm işlemleri kayıt

h) İş bitiminde vardiya defterinin ilgili kısımlarının uygun olarak doldurmak,

i) Tüm kalibrasyon ve validasyon çalışmalarında cihazların başında bulunmak, gerekli işleri yerine getirmek,

j) Üretim Şefi? nin kendisine sözlü ya da yazılı olarak vermiş olduğu işleri zamanında, problemsiz ve eksiksiz olarak yapmak,

k) Üretim biriminin işleyişi, etkinliği ve problemleri hakkında Üretim Şefi? ne rapor vermek, ve bilgi aktarmak,

l) Üretim aşamalarının gizliliğini sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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