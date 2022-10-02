Gravürcü-Cam Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Gravürcü-Cam görev tanımı nedir, Gravürcü-Cam ne iş yapar, Gravürcü-Cam olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Gravürcü-Cam mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Gravürcü-Cam Tanımı;

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Gravürcü-Cam Maaşı Ne Kadar? 2022 Gravürcü-Cam Maaşları

Gravürcü-Cam maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Gravürcü-Cam maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Gravürcü-Cam iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7316.03

Meslek Adı :

Gravürcü-Cam

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Tabela Yazıcılar, Dekoratif Boyacılar, Gravürcüler Ve Oymacılar (Asitle)

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Cam eşya üzerine zımpara diskiyle markalar, armalar ve dekoratif desenler hakkeden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Gravürcü (Cam) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hakkedilecek deseni kalemle cam üzerine kopya etmek,

b) Belirli genişlik ve çaptaki bakır veya taş diski makineye takmak,

c) Makineyi çalıştırıp cam eşya üzerine çizilmiş desen çizgilerini taşa değdirip çizgileri takip ederek yapmak,

d) Farklı ölçüdeki çizgiler için zımpara disklerini değiştirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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