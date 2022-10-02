Gravürcü (Elle) -Ağaç, Kauçuk Ve Linolyum Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Gravürcü (Elle) -Ağaç, Kauçuk Ve Linolyum görev tanımı nedir, Gravürcü (Elle) -Ağaç, Kauçuk Ve Linolyum ne iş yapar, Gravürcü (Elle) -Ağaç, Kauçuk Ve Linolyum olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Gravürcü (Elle) -Ağaç, Kauçuk Ve Linolyum mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Gravürcü (Elle) -Ağaç, Kauçuk Ve Linolyum Tanımı;

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Gravürcü (Elle) -Ağaç, Kauçuk Ve Linolyum Maaşı Ne Kadar? 2022 Gravürcü (Elle) -Ağaç, Kauçuk Ve Linolyum Maaşları

Gravürcü (Elle) -Ağaç, Kauçuk Ve Linolyum maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Gravürcü (Elle) -Ağaç, Kauçuk Ve Linolyum maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Gravürcü (Elle) -Ağaç, Kauçuk Ve Linolyum iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7321.16

Meslek Adı :

Gravürcü (Elle) -Ağaç, Kauçuk Ve Linolyum

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Baskı Öncesi Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Duvar kağıdı, mensucat veya diğer maddeler üzerine baskı yapmak üzere, ağaç, kauçuk veya linolyum bloklarına şekiller hakkeden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Gravürcü (Ağaç, Kauçuk ve Linolyum) (Elle) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hakkedilecek modeli blok üzerine çizmek,

b) Şekillerle bir kabartma hasıl edecek biçimde diğer kısımları oyup çıkarmak ve desenin her rengi için ayrı bir blokda aynı işlemi tekrarlamak,

c) Basit desenler ve modeller çizebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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