Gravürcü (Elle) -Litograf Taşı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Gravürcü (Elle) -Litograf Taşı görev tanımı nedir, Gravürcü (Elle) -Litograf Taşı ne iş yapar, Gravürcü (Elle) -Litograf Taşı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Gravürcü (Elle) -Litograf Taşı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Gravürcü (Elle) -Litograf Taşı Tanımı;

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Gravürcü (Elle) -Litograf Taşı Maaşı Ne Kadar? 2022 Gravürcü (Elle) -Litograf Taşı Maaşları

Gravürcü (Elle) -Litograf Taşı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Gravürcü (Elle) -Litograf Taşı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Gravürcü (Elle) -Litograf Taşı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7321.17

Meslek Adı :

Gravürcü (Elle) -Litograf Taşı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Baskı Öncesi Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Temiz ve perdahlanmış litograf taşı yüzüne arap sakızı veya diğer maddeler sürerek üzerine desenler oyan kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Gravürcü (Litograf Taşı) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yağ geçirmez bir tabaka elde etmek üzere temizlenmiş ve perdahlanmış bir litograf taşı yüzüne arap sakızı veya diğer maddeler tatbik etmek,

b) Deseni bir selüloit veya ince kopya kağıdı üzerine çizmek,

c) Kopya kağıdı üzerine çizilmiş desenin çizgilerini renkli tebeşirle kapatmak,

d) Desenin ters yüzünü taşın yüzeyine koyup kağıdın arkasına bastırarak deseni taşa çıkarmak,

e) Taş üzerine sürülmüş sakız maddesini keskin uçlu bir hakkak kalemiyle keserek deseni işlemek,

f) Yüzeye gres sürmek ve gresin kalemin açtığı desen boşluklarından sızarak taşa nüfuz edişini beklemek,

g) Taşın yüzündeki koruyucu maddeyi fırçalayıp temizleyebilir ve taşa hafifçe asit tatbik ederek taşın mürekkep tutmayacak kadar oyulmasını sağlayabilir. Ayrıca desenlere gölge vermek için makineyle çok ince hatlar da hakkedebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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