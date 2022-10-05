Gufa Yapımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Gufa Yapımcısı görev tanımı nedir, Gufa Yapımcısı ne iş yapar, Gufa Yapımcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Gufa Yapımcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Gufa Yapımcısı Tanımı;

__

Gufa Yapımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Gufa Yapımcısı Maaşları

Gufa Yapımcısı maaşı ortalama aylık 6300 _TL’dir. En düşük Gufa Yapımcısı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7100 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Gufa Yapımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7522.43

Meslek Adı :

Gufa Yapımcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Ağaç İşlemcileri, Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak, gufa yapımına uygun malzemeleri hazırlama, işleme ve desenleme işlemlerini tekniklerine uygun olarak yaparak gufa ürünleri imalatı yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Gufa Yapımcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulamak, b) Tomruk boylama işlemini yapmak,

c) Boylanan tomruk parçalarının parsellenme işlemlerini yapmak,

d) Parselleri mengene vasıtasıyla rendeleme ve şekillendirme işlemlerini yapmak,

e) Ahşap üzerinde el planyası işlemlerini yapmak,

f) Ahşap kuşak işlemlerini yapmak,

g) Ahşap parçalarının çember dizilim işlemlerini yapmak,

h) Ahşap kulp işlemlerini yapmak,

i) Gez işlemlerini yapmak,

j) Gufa taban-tavan(kapak) işlemlerini yapmak,

k) Kuşaklama işlemlerini yapmak,

l) Desenleme işlemlerini yapmak

m) Gufa ürünlerin bakım ve korunmasını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?