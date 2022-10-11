Gül Toplama İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Gül Toplama İşçisi görev tanımı nedir, Gül Toplama İşçisi ne iş yapar, Gül Toplama İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Gül Toplama İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Gül Toplama İşçisi Tanımı;

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Gül Toplama İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Gül Toplama İşçisi Maaşları

Gül Toplama İşçisi maaşı ortalama aylık 6350 _TL’dir. En düşük Gül Toplama İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7200 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Gül Toplama İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9211.12

Meslek Adı :

Gül Toplama İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Tarım, Ormancılık Ve Balıkçılık Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tarım, Ormancılık Ve Balıkçılık Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Bitkisel Üretim Yapan Çiftliklerde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Gül bahçesinde olgunlaşan gülleri usulüne uygun olarak gül fidanlarına zarar vermeden toplayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Gül Toplama İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Gül toplama işlemini, verimi artırmak amacıyla uygun saatlerde yapmak,

b) Topladığı gülleri sepete koymak.

c) Gülleri sepetlerden, naylon veya keten çuvallara, uygun miktarlarda koymak,

d) Güllleri toplarken gül fidanlarına zarar vermemeye dikkat etmek,

e) Toplanan gülleri gül alım merkezlerine toplandığı gün itibariyle teslim etmek. vb. görev ve işlemleri yerine getirir

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