Gülyağı Üretim Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Gülyağı Üretim Ustası maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Gülyağı Üretim Ustası iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Gülyağı Üretim Ustası iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

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Gülyağı Üretim Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Gülyağı Üretim Ustası görev tanımı nedir, Gülyağı Üretim Ustası ne iş yapar, Gülyağı Üretim Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Gülyağı Üretim Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Gülyağı Üretim Ustası Tanımı;

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Gülyağı Üretim Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 Gülyağı Üretim Ustası Maaşları

Gülyağı Üretim Ustası maaşı ortalama aylık 6700 _TL’dir. En düşük Gülyağı Üretim Ustası maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Gülyağı Üretim Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8131.34

Meslek Adı :

Gülyağı Üretim Ustası

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kimyasal Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yağ güllerinden, su buharı distilasyonu yöntemiyle gülyağı ve gülsuyu imalatını gerçekleştiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Gülyağı Üretim Ustası, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kazanlara uygun ağırlıkta soğuk su doldurmak, gül çuvallarını su dolu kazanlara boşaltmak,

b) Kazanın kapağını hava kaçırmayacak şekilde kapatmak,

c) Kazanı tamamen kapandıktan sonra endirek buhardan belirli basınçta buhar basıncı vermek,

d) Kazan içersinde bulunan gül ve suyu, buhar vasıtası ile 100 derecede kaynatmak.

e) Gül ve suyun kaynaması sırasında buhar haline gelen maddenin, yağ sempantin borusuna gelmesini takiben yoğunlaşarak yağlı suya dönüşümünü sağlamak,

f) Yağlı suyu, 30-35 derece en fazla 40 dereceyi geçmemek kaydıyla ön güğüme toplamak.

g) Ön güğümde toplanan yağlı suyun su ve gül yağını (çiğ yağ) ayrıştırmak, su içersinde yağ miktarı kalmayıncaya kadar ayrıştırma işlemini yapmak,

h) Ayrıştırılmış çiğ gülyağını ön güğümden, içerisine 500 kg su katılmış ön yağ güğümüne aktarmak.

i) Kazanın iç kısmını gül posalarından tazyikli su ile temizlemek.

j) Pişmiş gülyağı elde etmek için ise ön kazanda biriken çiğ yağ sularını pompa ile kron nikel (çelik) tanklara basmak ve bu kazanın içersine belirli oranda su ilave ederek ikinci kez distilasyon işlemi yapmak,

k) İşlem sonunda çiğ yağ içersinde bulunan suyun tamamen ayrışması sonunda elde edilen saf gülyağı ön güğüm fanusunda (cam kap) toplanmasını sağlamak,

l) Toplanan saf gülyağını gözlemleme, dille tatma ve parmakla ovalamak suretiyle kontrol etmek,

m) Rafine işleminden sonra saf suyu yeniden kullanılmak üzere gül kazanlarına basmak.

n) Damıtılmış çiğ ve pişmiş saf gülyağlarını cam şişelere aktarmak ve yağ odasında muhafazaya alarak beklemeye bırakmak.

o) Şişelerde beklemeye alınan çiğ ve pişmiş gülyağlarının tortu ve posalarını filitre kağıdı ile süzmek,

p) Süzülen pişmiş ve çiğ yağları karıştırmak ve darası alınmış dışı metal muh

Güncel Meslek : EVET

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