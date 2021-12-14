Gümrük İşletme Meslek Elemanı Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İlanları

Gümrük İşletme Meslek Elemanı görev tanımı nedir, Gümrük İşletme Meslek Elemanı ne iş yapar, Gümrük İşletme Meslek Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Gümrük İşletme Meslek Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Gümrük İşletme Meslek Elemanı Tanımı;

Gümrük mevzuatı, gümrük müşavirliği, dış alım ve dış satım konularında ara insan gücü olarak çalışan kişidir.

Gümrük İşletme Meslek Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Gümrük İşletme Meslek Elemanı Maaşları

Gümrük İşletme Meslek Elemanı maaşı ortalama aylık 6.500 - TL’dir. En düşük Gümrük İşletme Meslek Elemanı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 9.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Gümrük İşletme Meslek Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Gümrük İşletme Meslek Elemanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans

Gümrük İşletme Meslek Elemanı Ne İş Yapar?

Gümrük İşletme Meslek Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kara, deniz, hava ve demiryolu ile taşınan eşyanın aktarma ve transit gümrük işlemlerini, gümrük kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak yapmak,

b) Kaçakçılığa engel olmak için gerekli yasal işlemleri yapmak,

c) Dış ticaret ve ekonomik gelişmeleri yakından izlemek,

d) Gümrüğe ait ekonomik, ticari ve mali konular hakkındaki uygulamaları yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Gümrük İşletme Meslek Elemanı Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

İş Ve İdare İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İş Hizmetleri Aracıları

Meslek Birim Grubu :

Gümrükleme Ve Sevkiyat Aracıları

Gümrük İşletme Meslek Elemanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Gümrük İşletme Meslek Elemanı mesleğinin meslek kodu 3331.04 olarak belirlenmiştir

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