Gümüş Takı İşlemecisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Gümüş Takı İşlemecisi görev tanımı nedir, Gümüş Takı İşlemecisi ne iş yapar, Gümüş Takı İşlemecisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Gümüş Takı İşlemecisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Gümüş Takı İşlemecisi Tanımı;

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Gümüş Takı İşlemecisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Gümüş Takı İşlemecisi Maaşları

Gümüş Takı İşlemecisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Gümüş Takı İşlemecisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Gümüş Takı İşlemecisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7313.18

Meslek Adı :

Gümüş Takı İşlemecisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Mücevher Ve Değerli Metaller İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

- Görev ve İşlem Basamakları :

- Güncel Meslek : EVET

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