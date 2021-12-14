Güvenlik Amiri/Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Güvenlik Amiri/Sorumlusu görev tanımı nedir, Güvenlik Amiri/Sorumlusu ne iş yapar, Güvenlik Amiri/Sorumlusu olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Güvenlik Amiri/Sorumlusu mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Güvenlik Amiri/Sorumlusu Tanımı;

güvenliğinden sorumlu olduğu bölgenin güvenlik prosedürlerini hazırlar. Ayrıca personelin sevkini ve görev yerini de yine güvenlik amiri belirler. Mekanın güvenlik açıklarını da bularak gerekli iyileştirmeyi yapan amir, bu sayede genel düzeni korur.

Güvenlik Amiri/Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2021 Güvenlik Amiri/Sorumlusu Maaşları

Güvenlik Amiri/Sorumlusu maaşı ortalama aylık 7.000- TL’dir. En düşük Güvenlik Amiri/Sorumlusu maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 11.000- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Güvenlik Amiri/Sorumlusu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Güvenlik Amiri/Sorumlusu Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans

Güvenlik Amiri/Sorumlusu Ne İş Yapar?

Güvenlik Amiri/Sorumlusu; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

Güvenlik Amirinde Olması Gereken Özellikler

Mevcut düzeni korumakla yükümlü olan güvenlik amirine oldukça geniş görevler yüklenir. Bu görevleri ise şöyle sıralamak mümkündür:

İşe alım sürecini yönetmek ve işe alınan personele hizmet içi eğitim vermek,

Hizmet verdiği alanda güvenlik tedbirlerini alırken, olası güvenlik risklerine karşı da önlem alabilmek,

İş sürekliliği için gerekli olan teçhizatın teminini sağlayabilmek,

Gerekli hallerde resmi kolluk güçleri ile iletişim içerisine girmek,

Acil durumlarda ne tür bir güvenlik tedbirinin uygulanacağını belirleyip personel ile acil güvenlik tedbirlerinin tatbikatını yapabilmek,

Güvenlik tedbirlerinin belirlenen prosedür doğrultusunda uygulanıp uygulanmadığını kontrol edebilmek,

Güvenlik ihlali yapıldığında ihlale neden olan durum ve personel hakkında soruşturma yürütmek.

Güvenlik Amiri Olma Şartları Nelerdir?

Güvenlik amiri eğitim sertifika programına başvurabilmek için en az ön lisans düzeyinde eğitim almanız gerekir. Sertifika programları genellikle üniversiteler bünyesinde hazırlandığı için sertifikalar da üniversite onaylı olur. Halihazırda özel güvenlik elemanı olarak çalışıyorsanız da sertifika programlarına başvuru yapabilirsiniz. Özel güvenlik sektöründe ise en az 6 ay çalışmış olmanız, başvuru şartları arasında yer alır.

Güvenlik Amiri Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Sertifika eğitimlerinde; Güvenlik Yöneticiliği, İnsan Hakları, Acil Durum Eylem Planı, İş Sağlığı Güvenliği, Risk Analizi, Diksiyon, Problem Çözme Teknikleri ve Öfke Kontrolü gibi dersler bulunur. İşin hukuk ayağı için ise; İş Hukuku ve Özel Hukuk Dalları gibi dersler söz konusudur.

Güvenlik Amiri/Sorumlusu Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

Güvenlik Görevlileri

Güvenlik Amiri/Sorumlusu Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Güvenlik Amiri/Sorumlusu mesleğinin meslek kodu 5414.17 olarak belirlenmiştir

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