Güvenlik Görevlisi (Eğitim Kurumları) Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanları

Güvenlik Görevlisi (Eğitim Kurumları) görev tanımı nedir, Güvenlik Görevlisi (Eğitim Kurumları) ne iş yapar, Güvenlik Görevlisi (Eğitim Kurumları) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Güvenlik Görevlisi (Eğitim Kurumları) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Güvenlik Görevlisi (Eğitim Kurumları) Tanımı;

Eğitim Kurumlarında, fiziki teknik imkanları kullanarak her türlü can, mal güvenliğini ve huzuru sağlamak için gözetim, denetim ve kontrol yapma bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Güvenlik Görevlisi (Eğitim Kurumları) Maaşı Ne Kadar? 2021 Güvenlik Görevlisi (Eğitim Kurumları) Maaşları

Güvenlik Görevlisi (Eğitim Kurumları) maaşı ortalama aylık 3.700 - TL’dir. En düşük Güvenlik Görevlisi (Eğitim Kurumları) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 7.750 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Güvenlik Görevlisi (Eğitim Kurumları) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Güvenlik Görevlisi (Eğitim Kurumları) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Güvenlik Görevlisi (Eğitim Kurumları) Ne İş Yapar?

Güvenlik Görevlisi (Eğitim Kurumları), İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Eğitim kurumlarına girişlerde öğrencilerin kimlik kontrollerini yapmak,

b) Eğitim kurumlarına gelen ziyaretçilerin kimlik bilgilerini kaydetmek, ziyaretçi kartı vermek,

c) Verilen ziyaretçi kartının takibini yapmak ve iadesini almak,

d) Görev alanı içerisinde adli vakaları okul idaresine ve genel kolluk kuvvetlerine bildirmek,

e) Okula gelen kişilerden şüpheli durumda olanların kimlik bilgilerini aldıktan sonra en yakın genel kolluk kuvvetlerine bildirmek,

f) Okul binasını içeriden ve dışarıdan kaynaklanabilecek her türlü tehlikelere karşı korumak,

g) Okulun çevresinde gerekli denetimleri yapmak, şüpheli kişileri ve durumlardan okul idaresine bilgi vermek,

h) Görev alanı içerisinde bir suçla karşılaştığında, zor kullanmak, suça el koymak, sanığı tespit etmek,

i) Suç delilerini muhafaza etmek ve yakalama yapması gereken olayları en yakın genel kolluk kuvvetlerine bildirmek,

j) Olağanüstü durumlarda (yangın, su baskını, fırtına deprem vb.) ilk müdahalelerde bulunmak ve ilgili birimlere bilgi vermek,

k) Okulda bulunan kayıp eşyaları ilgililere teslim etmek, ilgilisi bulunmayan kayıp eşyaları polise teslim etmek,

l) Gerektiğinde okulun park ve bahçesine arabasını uygunsuz park edenlere engel olmak, trafik düzenini sağlamak,

m) Okul idaresince belirlenmiş olan yerlerde düzenli olarak denetim ve kontrolleri yapmak maddi ve manevi kayıplara yol açabilecek olayları okul idaresine bildirmek,

n) Okuldaki malzeme ve demirbaşların korunmasını sağlamak, vb. görev işlemleri yerine getirir.

Güvenlik Görevlisi (Eğitim Kurumları) Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

Güvenlik Görevlileri

Güvenlik Görevlisi (Eğitim Kurumları) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Güvenlik Görevlisi (Eğitim Kurumları) mesleğinin meslek kodu 5414.04 olarak belirlenmiştir

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