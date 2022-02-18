Güvenlik Görevlisi (Hastane) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Güvenlik Görevlisi (Hastane) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Güvenlik Görevlisi (Hastane) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Güvenlik Görevlisi (Hastane) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Güvenlik Görevlisi (Hastane) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Güvenlik Görevlisi (Hastane) Maaşı Ne Kadar? 2022 Güvenlik Görevlisi (Hastane) Maaşları

Güvenlik Görevlisi (Hastane) maaşı ortalama olarak aylık 7350_TL'dir. En düşük Güvenlik Görevlisi (Hastane) maaşı 6050_TL, En yüksek ise 8650_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Güvenlik Görevlisi (Hastane) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5414.05

Meslek Adı :

Güvenlik Görevlisi (Hastane)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

Güvenlik Görevlileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Hastane içerisinde ve hastane çevresinde, fiziki teknik imkanları kullanarak her türlü can, mal güvenliğini ve huzuru sağlamak için gözetim, denetim ve kontrol yapma bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Güvenlik Görevlisi (Hastane), İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ziyaretçilerin, hastaların ve hasta yakınlarının belirlenen saatlerde görüşme yapmalarını sağlamak,

b) Görev alanı içerisinde işlenecek olan suçları hastane idaresine ve Genel Kolluk Kuvvetlerine bildirmek,

c) Ziyaretçilerin çalışma saatleri içinde giriş-çıkış kontrollerini yapmak,

d) Hastaların, refakatçilerin, ziyaretçilerin, hastanenin demirbaş ve malzemelerine zarar vermelerini engellemek,

e) Hastanede bulunan kayıp eşyaları ilgililere teslim etmek, ilgisi bulunmayan kayıp eşyaları polise teslim etmek,

f) Hastane yetkililerinin belirlemiş olduğu yerlerde düzenli olarak dolaşarak maddi ve manevi kayıplara neden olabilecek olayları önlemek,

g) Hastane binasını içeriden ve dışardan kaynaklanabilecek her türlü olaylara karşı korumak,

h) Hastane içerisinde ve dışarısında gerekli denetimleri yapmak, şüpheli gördüğü durumları hastane idaresine ve en yakın Genel Kolluk Kuvvetlerine bildirmek,

i) Olağanüstü durumlarda (yangın, su baskını, fırtına, deprem vb.) ilk müdahalelerde bulunmak ve ilgili birimlere bildirmek,

j) Girilmesi kayda bağlı yasak olan yerlere görevli olmayanların girmelerine engel olmak,

k) Hastanenin park ve bahçesine arabasını uygunsuz park edenlere engel olmak, trafik düzenini sağlamak,

l) Asansör kullanımında, bina girişinde, servislere girişlerde denetimde bulunmak ve bu konularda ilgili birimlere bilgi vermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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