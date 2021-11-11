Haber Editörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Haber Editörü Maaşları, Haber Editörü İş İlanları

Haber Editörü görev tanımı nedir, Haber Editörü ne iş yapar, Haber Editörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Haber Editörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Haber Editörü Tanımı;

Haber editörü, haberlerin hazırlanması, bilgi eksikliği olmadan anlaşılır, net bir şekilde yazılması ve kontrol edilmesinden sorumlu olan kişidir.

Haber Editörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Haber Editörü Maaşları

Haber Editörü maaşı ortalama aylık 5.500 - TL’dir. En düşük Haber Editörü maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 8.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Haber Editörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Haber Editörü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Haber Editörü Ne İş Yapar?

Haber Editörü ; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Haber yapılacak konuyu belirlenmek,

b) Konu ile alakalı görüşülecek kişileri belirlemek,

c) Gerekli arama ve araştırmaları yapmak,

d) Tüm bilgileri toplayıp doğru bir şekilde haber haline getirmek,

e) Haber üzerinde gerekli düzeltmeler yaptıktan sonra haberi bilgi işleme göndermek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Haber Editörü Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Hukuk, Sosyal Ve Kültür İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yaratıcı Sanatçılar Ve Sahne Sanatçıları

Meslek Birim Grubu :

Gazeteciler

Haber Editörü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Haber Editörü mesleğinin meslek kodu 2642.17 olarak belirlenmiştir



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