Hacim Kalıpçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Hacim Kalıpçısı görev tanımı nedir, Hacim Kalıpçısı ne iş yapar, Hacim Kalıpçısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Hacim Kalıpçısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Hacim Kalıpçısı Tanımı;

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Hacim Kalıpçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Hacim Kalıpçısı Maaşları

Hacim Kalıpçısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Hacim Kalıpçısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Hacim Kalıpçısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7222.05

Meslek Adı :

Hacim Kalıpçısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Hacim Kalıpçısı, kalıbı etüt etme, üretim makine, alet ve ekipmanlarını kontrol etme, kalıp parçalarını işleme ve kalıp montajı işlemlerini, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Hacim Kalıpçısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Kalıp malzeme ve elemanlarını temin ve kontrol etmek, kesici takım ve ekipmanları hazırlamak,

b) Kalıp makine, alet ve ekipmanlarının periyodik bakımını yapmak, basit arıza ve eksiklikleri gidermek,

c) Yağ ve yağlama sistemlerini, soğutma sıvısı ve sistemlerini, pnömatik / hidrolik sistemleri, hareketli kızak,ve yatakları, emniyet sınırlandırıcılarını, tezgah ayarlarını, mastar ve ölçü aletlerini kontrol etmek,

d) Kalıp parçalarını (set - çekirdek) kesmek, frezelemek, tornalamak, taşlamak, markalamak, delmek gibi temel işlem uygulamak,

e) Kalıp parçalarını erozyon tezgahında işlemek, kaynatmak, polisaj / desenleme yapmak ve ısıl işlem uygulamak,

f) Çekirdekleri ve iticileri kalıp setine bağlamak, maça grubunu ve ısıtıcı - soğutucu elemanları kalıp setine yerleştirip,bağlamak,

g) Yolluk memesini / kalıp kovanını yerleştirmek,

h) Hareketli kısımları yağlamak,

i) Kalıbı çalıştırmak (alıştırmak),

j) Deneme baskısını (ürününü) kontrol etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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