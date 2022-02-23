Hadde Muylu Freze Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Hadde Muylu Freze Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Hadde Muylu Freze Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Hadde Muylu Freze Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Hadde Muylu Freze Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Hadde Muylu Freze Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) Maaşı Ne Kadar? 2022 Hadde Muylu Freze Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) Maaşları

Hadde Muylu Freze Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) maaşı ortalama olarak aylık 6476,5_TL'dir. En düşük Hadde Muylu Freze Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) maaşı 4253_TL, En yüksek ise 8700_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Hadde Muylu Freze Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7223.34

Meslek Adı :

Hadde Muylu Freze Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Hadde muylularını ve blok haddeleri verilen ölçülere göre şekillendiren bir freze tezgahını ayarlayan ve çalıştıran kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Hadde Muylu Freze Tezgahı Ayarcı ?Operatörü (Metal İşçiliği) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İşlenecek metal parçaların teknik resimlerini ve diğer ölçülerini incelemek,

b) Gerekli hesaplamaları yapmak ve işlenecek metal parçayı tezgahın tablasına tespit etmek,

c) Parçanın cinsine ve ölçülerine göre tezgahın çalışma ayarlarını yapmak,

d) Tezgahı çalıştırmak,

e) Bıçağı metale veya metali bıçağa daldırmak üzere el çarklarını kullanır veya otomatik kollarını çalıştırmak,

f) İşin seyrini takip etmek,

g) Zaman zaman tezgahın çalışmasını durdurarak, işlenen parçayı ölçme aletleri ile kontrol etmek,

h) Gerekirse parçanın durumunda ve tezgahın ayarlarında değişiklikler yapmak,

i) İşin bitiminde parçayı tezgahtan almak,

j) Ölçme aletleri ile tekrar kontrol etmek,

k) İşlenen parçaları taş tezgahlarında taşlamak, l) Parçaların delinecek kısımlarını matkap tezgahlarında delmek,

m) Tezgahın bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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