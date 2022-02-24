Hadde Torna Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Hadde Torna Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Hadde Torna Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Hadde Torna Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Hadde Torna Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Hadde Torna Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) Maaşı Ne Kadar? 2022 Hadde Torna Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) Maaşları

Hadde Torna Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) maaşı ortalama olarak aylık 6526,5_TL'dir. En düşük Hadde Torna Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) maaşı 4253_TL, En yüksek ise 8800_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Hadde Torna Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7223.35

Meslek Adı :

Hadde Torna Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Hadde merdanelerine veya hadde silindir pasolarını verilen ölçülere ve mastarlara göre talaş alarak işleyen ve şekillendiren bir torna tezgahını ayarlayan ve çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Hadde Torna Tezgahı Ayarcı ?Operatörü(Metal İşçiliği) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İşlenecek merdane veya silindirin teknik resim ve diğer ölçülerini incelemek,

b) Merdane veya silindiri bağlama aynası, tespit aparatı veya diğer bağlama aparatları yardımı ile tezgaha bağlamak,

c) Kullanacağı talaş almaya mahsus bıçağı seçer ve tezgah üzerindeki yuvaya takmak,

d) İşlenecek parçanın cinsine göre tezgahın çalışma süratini bıçağın ilerleme ve talaş alma derinliğini ayarlamak, tezgahı çalıştırmak,

e) Bıçağı dönmekte olan parçaya doğru hareket ettiren el çarklarını kullanarak veya otomatik kontrolleri çalıştırarak, bıçağı parçanın içine doğru veya parça boyunca daldırır ve parçadan talaş alarak istenilen ölçülerde işlemek,

f) İşlenen parçayı ölçme aletleri ile kontrol etmek,

g) Gerekirse parçanın durumunu ve kullandığı bıçağı değiştirerek talaş alma işlemine devam etmek, h) Torna işinin bitiminde tezgahın çalışmasını durdurmak,

i) Parçayı tezgahtan almak ve son kontrolünü yaparak ilgili kısma göndermek,

j) Tezgahın bakım ve temizliğini yapabilmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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