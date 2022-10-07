Halat Kontrolörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Halat Kontrolörü görev tanımı nedir, Halat Kontrolörü ne iş yapar, Halat Kontrolörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Halat Kontrolörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Halat Kontrolörü Tanımı;

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Halat Kontrolörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Halat Kontrolörü Maaşları

Halat Kontrolörü maaşı ortalama aylık 6700 _TL’dir. En düşük Halat Kontrolörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Halat Kontrolörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7543.03

Meslek Adı :

Halat Kontrolörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ürün Sınıflandırıcıları Ve Test Edicileri (Gıda Ve İçecekler Hariç)

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-İmal edilen halatların milletlerarası normlara uygun olup olmadığını ve mukavemet derecelerini kontrol edip, bulduğu değerleri standart değerlerle karşılaştırarak mukavemet testlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Halat Kontrolörü İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İmalattan çıkan halatlardan istenilen boylarda numuneler almak,

b) Aldığı numuneleri kontrol için hazırlamak,

c) Hazırlanan numuneyi mukavemet test makinesine veya cer kontrol aletine takmak,

d) Makineyi çalıştırarak veya aletin çevirme kollarını kullanarak takılı bulunan halat numunesinin gerilmesini sağlamak,

e) Gerilen halat koptuğu anda işlemi durdurarak mukavemet derecelerini göstergelerden okumak,

f) Bulduğu değeri milletlerarası standart mukavemet normları ile karşılaştırmak,

g) Gerekli hesaplama ve testleri yapmak,

h) Neticeleri defterlere kaydeder veya rapor haline getirip ilgililere bildirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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