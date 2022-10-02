Halı Dokuyucu (El Tezgahı) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Halı Dokuyucu (El Tezgahı) görev tanımı nedir, Halı Dokuyucu (El Tezgahı) ne iş yapar, Halı Dokuyucu (El Tezgahı) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Halı Dokuyucu (El Tezgahı) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Halı Dokuyucu (El Tezgahı) Tanımı;

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Halı Dokuyucu (El Tezgahı) Maaşı Ne Kadar? 2022 Halı Dokuyucu (El Tezgahı) Maaşları

Halı Dokuyucu (El Tezgahı) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Halı Dokuyucu (El Tezgahı) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Halı Dokuyucu (El Tezgahı) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7318.01

Meslek Adı :

Halı Dokuyucu (El Tezgahı)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Tekstil, Deri Ve Benzer Malzemeleri Kullanan Elişi Çalışanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

El tezgahında verilen desenlere göre halı dokuyan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Halı Dokuyucu (El Tezgahı) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Dokunacak halının ölçülerine göre çözgü tellerini tezgaha germek,

b) Verilen desendeki renklere göre seçtiği yün ipliklerini çözgü telleri arasından geçirerek düğümlemek,

c) Her düğüm ucunu bıçakla kesmek,

d) El çatalları ile atılan düğümlerin üzerine vurarak düğümlerin oturmasını ve sıkılaşmasını temin etmek, e) Atılan düğümlerden kalan fazlalıkları makasla keserek düzeltmek,

f) Dokuması biten halıyı tezgahtan çıkartmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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