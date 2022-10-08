Halı Dokuyucu-Otomatik Tezgah Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Halı Dokuyucu-Otomatik Tezgah görev tanımı nedir, Halı Dokuyucu-Otomatik Tezgah ne iş yapar, Halı Dokuyucu-Otomatik Tezgah olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Halı Dokuyucu-Otomatik Tezgah mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Halı Dokuyucu-Otomatik Tezgah Tanımı;

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Halı Dokuyucu-Otomatik Tezgah Maaşı Ne Kadar? 2022 Halı Dokuyucu-Otomatik Tezgah Maaşları

Halı Dokuyucu-Otomatik Tezgah maaşı ortalama aylık 6150 _TL’dir. En düşük Halı Dokuyucu-Otomatik Tezgah maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Halı Dokuyucu-Otomatik Tezgah iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8152.25

Meslek Adı :

Halı Dokuyucu-Otomatik Tezgah

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Dokuma Ve Örme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Üzerinde kilim ve halı dokunan tezgahı işleten kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Halı Dokuyucu (Otomatik Tezgah) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İstenilen desene göre tezgaha bir tertip esasına göre makara, bobin veya diğer iplik yumakları yerleştirmek,

b) Tezgahı çalıştırıp, dokuma işleminin hatasız olarak yürütülmesini sağlamak,

c) Kopuk iplikleri elle bağlayıp, kusurlu parçaları ayırmak veya işaretlemek

d) Mekik ve iğneleri atkı ipliği ile dolu bulundurup makine arızalarını Tezgah Tertipleyici (7432.26) ye bildirmek,

e) Tezgahı kurabilir ve örnek işi yapılıyorsa örnek kartlarının yerlerine takılmış olmasını temin etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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