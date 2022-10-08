Halı Onarıcı (Makine İle) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Halı Onarıcı (Makine İle) görev tanımı nedir, Halı Onarıcı (Makine İle) ne iş yapar, Halı Onarıcı (Makine İle) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Halı Onarıcı (Makine İle) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Halı Onarıcı (Makine İle) Tanımı;

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Halı Onarıcı (Makine İle) Maaşı Ne Kadar? 2022 Halı Onarıcı (Makine İle) Maaşları

Halı Onarıcı (Makine İle) maaşı ortalama aylık 6200 _TL’dir. En düşük Halı Onarıcı (Makine İle) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Halı Onarıcı (Makine İle) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8152.26

Meslek Adı :

Halı Onarıcı (Makine İle)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Dokuma Ve Örme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Halıların kusurlarını onaran bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Halı Onarıcı (Makine ile) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kusurlu halıyı makinenin üst leventine sarmak,

b) Kullanacağı renkli iplik bobinlerini seçip, makineye yerleştirmek,

c) İplik uçlarını bulup uçları konfeksiyon tabancısının iğnesine takmak,

d) Makineyi çalıştırıp, üst leventten alt levente sarılmakta olan halıyı kontrol ederek kusurlu kısmı tespit etmek,

e) Tespit ettiği kusurlu kısmı konfeksiyon tabancısı ile doldurmak,

f) Onarılan kısımdaki iplik fazlalıklarını makasla keserek düzeltmek,

g) Makineden çıkan halılardaki gözden kaçan kusurlu kısımları elde tığ ve iğne kullanarak onarıp, makineyi temizlemek,

h) Makinenin bakım ve onarımını yapabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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