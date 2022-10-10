Ham Kalem Sandviç İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ham Kalem Sandviç İşçisi görev tanımı nedir, Ham Kalem Sandviç İşçisi ne iş yapar, Ham Kalem Sandviç İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ham Kalem Sandviç İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ham Kalem Sandviç İşçisi Tanımı;

__

Ham Kalem Sandviç İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Ham Kalem Sandviç İşçisi Maaşları

Ham Kalem Sandviç İşçisi maaşı ortalama aylık 6650 _TL’dir. En düşük Ham Kalem Sandviç İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ham Kalem Sandviç İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8172.22

Meslek Adı :

Ham Kalem Sandviç İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Ağaç İşleme Ve Kağıt Yapım Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Ağaç İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kanalları açılmış ve içine tutkal ile birlikte grafitleri döşenmiş lataları karşılıklı olacak şekilde sandviç haline getirip kuruması için hazırlanmış olan aparatların içerisine koyan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ham Kalem Sandviç İşçisi, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Lataları teslim almak,

b) Tutkalla birlikte kanallara döşenmiş vaziyette olan grafitli lataları karşılıklı olacak şekilde sandviç haline getirmek,

c) Sandviçleri ilgili aparatların içerisine koymak,

d) Sandviçleri kuruması için stok alanına almak,

e) Kuruyan ham kalem sandviçleri profil işlemine aktarmak,

f) Çalışma alanının tertipli ve temiz olmasını sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?