Ham Lata Kalite Kontrolörü (Kurşun Kalem) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Ham Lata Kalite Kontrolörü (Kurşun Kalem) Tanımı;

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Ham Lata Kalite Kontrolörü (Kurşun Kalem) Maaşı Ne Kadar? 2022 Ham Lata Kalite Kontrolörü (Kurşun Kalem) Maaşları

Ham Lata Kalite Kontrolörü (Kurşun Kalem) maaşı ortalama aylık 6250 _TL’dir. En düşük Ham Lata Kalite Kontrolörü (Kurşun Kalem) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ham Lata Kalite Kontrolörü (Kurşun Kalem) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7543.14

Meslek Adı :

Ham Lata Kalite Kontrolörü (Kurşun Kalem)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ürün Sınıflandırıcıları Ve Test Edicileri (Gıda Ve İçecekler Hariç)

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı : Lata haline gelen ahşapları kontrol eden tekrar kesime veya üretime sevk eden k kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ham Lata Kalite Kontrolörü (Kurşun Kalem), İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ham Lata olarak kesilmiş ürünlerin kontrolünü yapmak,

b) Kesilen tahtalarda damar, çatlak vb gibi kusurlu olanları kesime yönlendirmek,

c) Kusursuz lataları kesim sayısına göre dizim alanına yönlendirmek,

d) Yeniden kesimi yapılan ürünleri kontrol etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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