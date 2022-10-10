Hamur Eleme Makinesi İşçisi (Kağıt Hamuru) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Hamur Eleme Makinesi İşçisi (Kağıt Hamuru) görev tanımı nedir, Hamur Eleme Makinesi İşçisi (Kağıt Hamuru) ne iş yapar, Hamur Eleme Makinesi İşçisi (Kağıt Hamuru) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Hamur Eleme Makinesi İşçisi (Kağıt Hamuru) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Hamur Eleme Makinesi İşçisi (Kağıt Hamuru) Tanımı;

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Hamur Eleme Makinesi İşçisi (Kağıt Hamuru) Maaşı Ne Kadar? 2022 Hamur Eleme Makinesi İşçisi (Kağıt Hamuru) Maaşları

Hamur Eleme Makinesi İşçisi (Kağıt Hamuru) maaşı ortalama aylık 6300 _TL’dir. En düşük Hamur Eleme Makinesi İşçisi (Kağıt Hamuru) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7100 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Hamur Eleme Makinesi İşçisi (Kağıt Hamuru) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8171.03

Meslek Adı :

Hamur Eleme Makinesi İşçisi (Kağıt Hamuru)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Ağaç İşleme Ve Kağıt Yapım Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kağıt Hamuru Ve Kağıt İmalat Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim Meslek

Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İmal edilen hamur içerisindeki yabancı maddeleri ayıran bir elek tesisini çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Hamur Eleme Makinesi İşçisi (Kağıt Hamuru) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hamur çeşidine göre tesise elek takarak tesisi çalıştırmak,

b) Sıvı hamurun otomatik olarak elenmesine nezaret etmek,

c) Elek üzerinde kalan yabancı maddeleri almak,

d) Elenen hamuru pompalar vasıtasıyla depolara aktarmak,

e) Elek tesisinin bakım ve temizliğini yapabilir. Kağıt hamurunun suyunu alan separatör makinesini çalıştırabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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