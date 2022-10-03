Hamurkar Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Hamurkar görev tanımı nedir, Hamurkar ne iş yapar, Hamurkar olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Hamurkar mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Hamurkar Tanımı;

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Hamurkar Maaşı Ne Kadar? 2022 Hamurkar Maaşları

Hamurkar maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Hamurkar maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Hamurkar iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7512.05

Meslek Adı :

Hamurkar

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Fırıncılar, Pastacılar Ve Şekerleme İmalatçıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Hamurkar, un, su, tuz ve maya ile katkı maddelerini yoğurmak ve unlu mamüllerin üretimi için gerekli hamuru hazırlamak ile ilgili işlemleri, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Hamurkar, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Kazanı hamur yoğurmaya hazırlamak,

b) Kazanın temizliğini yapmak, kazandaki suyun miktarını ve ısısını ayarlamak,

c) Unu elemek, un parçalını hazırlamak,

d) Una maya ve katkı maddelerini eklemek,

e) Hamuru yoğurmak, hamurun olgunluğunu kontrol etmek,

f) Hamurun pişmeye hazırlanmasını sağlamak,

g) Taze hamuru dinlendirmek,

h) Hamurun gramajına uygun kesilmesini sağlamak,

i) Şekillendirme yapılmasını sağlamak,

j) Dinlendirme odası şartlarını ayarlamak,

k) Hamuru pişirme bölümüne aktarmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

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