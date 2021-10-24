Harita Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2021 Harita Teknikeri Maaşları ve İş İlanları

Harita Teknikeri görev tanımı nedir, Harita Teknikeri ne iş yapar, Harita Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Harita Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Harita Teknikeri Tanımı;

Arazi parçalarının, biçim, konum, engebe vb. yönlerden durumunu belirleyerek haritalarının yapılmasında harita mühendislerinin gözetim ve denetimi altında görev yapan kişidir.

Harita Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2021 Harita Teknikeri Maaşları

Harita Teknikeri maaşı ortalama aylık 6.700- TL’dir. En düşük Harita Teknikeri maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 9.500- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Harita Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Harita Teknikeri Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans

Harita Teknikeri Ne İş Yapar?

Harita Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Arazi ölçümlerinde kullanılacak aletlerin bakım ve ayarını yapmak,

b) Haritası yapılacak araziyi çeşitli açılardan incelemek,c) Arazinin çeşitli aletlerle ölçümünün yapılmasında harita ve krokilerin çizilmesinde harita mühendisine yardımcı olmak.vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Harita Teknikeri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

İnşaat Mühendisliği Teknisyenleri

Harita Teknikeri Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Harita Teknikeri mesleğinin meslek kodu 3112.27 olarak belirlenmiştir



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