Harman Hallaç Besleme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Harman Hallaç Besleme İşçisi görev tanımı nedir, Harman Hallaç Besleme İşçisi ne iş yapar, Harman Hallaç Besleme İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Harman Hallaç Besleme İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Harman Hallaç Besleme İşçisi Tanımı;

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Harman Hallaç Besleme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Harman Hallaç Besleme İşçisi Maaşları

Harman Hallaç Besleme İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Harman Hallaç Besleme İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Harman Hallaç Besleme İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7318.18

Meslek Adı :

Harman Hallaç Besleme İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Tekstil, Deri Ve Benzer Malzemeleri Kullanan Elişi Çalışanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Makineleri elyaf ve reçete özelliklerine göre düzgün ve sürekli besleme bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Harman Hallaç Besleme İşçisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Elyafları ve balyaları makineye taşımak,

b) Görevi ile ilgili makineleri çalıştırmak ve kontrol altında bulundurmak,

c) Makineleri elyaf ve reçete özelliklerine göre düzgün ve sürekli beslemek,

d) Makinelerde gördüğü arızaları amirine bildirmek,

e) Çalışılan makine ile çalışma alanının temizlik ve düzenini sağlamak,

f) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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