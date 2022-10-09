Harmancı-Kahve Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Harmancı-Kahve görev tanımı nedir, Harmancı-Kahve ne iş yapar, Harmancı-Kahve olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Harmancı-Kahve mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Harmancı-Kahve Tanımı;

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Harmancı-Kahve Maaşı Ne Kadar? 2022 Harmancı-Kahve Maaşları

Harmancı-Kahve maaşı ortalama aylık 6300 _TL’dir. En düşük Harmancı-Kahve maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7100 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Harmancı-Kahve iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8160.48

Meslek Adı :

Harmancı-Kahve

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çeşitli kalitede yeşil kahveleri karıştıran bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Harmancı (Kahve) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çeşitli kalitelerde kahve torbalarını formülüne göre makinenin deposuna boşaltmak,

b) Kahveyi karıştıran harman mekanizmasını çalıştırmak,

c) Kahve harmanının uygun bir şekilde yapılmasına dikkat ederek harman işleminin bittiğine karar vermek,

d) Kollar çalıştırarak harmanlanmış kahveyi temizleme depolarına veya kavurma işinden önce gerekli diğer işlemlerin yapıldığı ünitelere sevk edilmek üzere elevatörlere doldurmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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