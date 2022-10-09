Haşhaş Yağı İmal Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Haşhaş Yağı İmal Ustası görev tanımı nedir, Haşhaş Yağı İmal Ustası ne iş yapar, Haşhaş Yağı İmal Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Haşhaş Yağı İmal Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.
Haşhaş Yağı İmal Ustası Tanımı;
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Haşhaş Yağı İmal Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 Haşhaş Yağı İmal Ustası Maaşları
Haşhaş Yağı İmal Ustası maaşı ortalama aylık 6350 _TL’dir. En düşük Haşhaş Yağı İmal Ustası maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7200 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Haşhaş Yağı İmal Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
8160.49
Meslek Adı :
Haşhaş Yağı İmal Ustası
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar
Meslek Alt Ana Grubu :
Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri
Meslek Grubu :
Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri
Meslek Birim Grubu :
Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Kontrollü ekim alanlarında üretilen haşhaş tohumlarından yemeklik ve doğal tedavide kullanılmak amacıyla soğuk pres usulü ile yağ imalatı yapan kişidir.
Görev ve İşlem Basamakları :
Haşhaş Yağı İmal Ustası, işletmesinin prensipleri doğrultusunda araç gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak işçi sağlığı,iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak :
a) Haşhaş tohumlarının temizliği, dolgunluğu, yağ oranı kontrol etmek.
b) Belirli ağırlıktaki haşhaş tohumunu soğuk durumda iken değirmende ezmek,
c) Ezilmiş haşhaş tohumlarını geniş bir tava içersinde yüksek ateşte karıştırarak kavurmak,
d) Kavrulma sırasında kıvama gelen haşhaş üzerine belirli miktarda su dökerek nemlendirmek,
e) Su dökülmüş haşhaş tohumlarını sıcak olarak kıldan torbaya doldurarak prese yerleştirmek,
f) Soğuk presten geçen haşhaş tohumlarından çıkarılan yağı uygun kaplara doldurmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
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