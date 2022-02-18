Hasta Refakatçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Hasta Refakatçisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Hasta Refakatçisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Hasta Refakatçisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Hasta Refakatçisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Hasta Refakatçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Hasta Refakatçisi Maaşları

Hasta Refakatçisi maaşı ortalama olarak aylık 6950_TL'dir. En düşük Hasta Refakatçisi maaşı 5650_TL, En yüksek ise 8250_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Hasta Refakatçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5322.05

Meslek Adı :

Hasta Refakatçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Bakım Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Sağlık Hizmetlerinde Kişisel Bakım Hizmeti Veren Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

Evlerde Kişisel Bakım Hizmeti Veren Çalışanlar (Tedavi Hariç)

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ev ve kurumlarda kendi sorumluluklarında, hasta bireylerin günlük ihtiyaçlarını kendi ve hastanın sağlığını koruyarak karşılayabilen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Hasta Refakatçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

Güncel Meslek : EVET

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